В понедельник, 7 августа, УЕФА провел жеребьевку плей-офф отбора Лиги Европы 2023/24. Результаты читайте в этой новости на "Футбол 24".

Жеребьевка последнего раунда квалификации Лиги Европы 2023/24 стартовала 7 августа в 14:00 по киевскому времени. На этой стадии отбора сыграют 20 клубов – 7 обладателей прямых путевок, 6 команд, вылетевших из третьего раунда ЛЧ на Пути чемпионов, 5 команд, которые победиили в третьем раунде Лиги Европы на Пути чемпионов, и 2 команды, победившие в третьем раунде Лиги. Европы на главном пути.

Жеребьевка плей-офф квалификации Лиги чемпионов – Кочергин избежал наибольшей угрозы и большая битва на горизонте

Украину на этой стадии турнира гарантированно представит луганская Заря. СК Днепр-1 сыграет в плей-офф квалификации Лиги Европы, если пройдет пражскую Славию в третьем раунде. Интересно, что жребий мог свести обе команды УПЛ (в итоге, так и произошло), а вот Заря гарантированно избегала пары Шериф – БАТЭ, ведь УЕФА разводит украинские и белорусские клубы.

Также за выход в группу Лиги Европы могут побороться несколько выступающих за рубежом украинцев. Своих возможных оппонентов узнали, в частности, Максим Коваль (Шериф), Владислав Кочергин (Ракув), Богдан Михайличенко (Динамо Загреб) и Игорь Пластун (Лудогорец).

Результаты жеребьевки плей-офф квалификации Лиги Европы 2023/24

Победитель матча Славия Прага/СК Днепр-1 – Заря

Победитель матча Олимпиакос/Генк – Чукарички

Унион Сент-Жилуаз – Лугано

﻿Победитель матча Астана/Лудогорец – Аякс

Победитель матча Жальгирис/Хекен – Абердин

ЛАСК – победитель матча Зрински/Брейдаблик

Проигравший в матче Клаксвик/Мольде – победитель матча Шериф/БАТЭ

Проигравший в матче Олимпия Любляна/Галатасарай – победитель матча Карабах/ХИК

Проигравший в матче Слован Братислава/Маккаби Хайфа – проигравший в матче Ракув/Арис Лимасол

Победивший в матче АЕК Афины /Динамо Загреб – проигравший в матче Копенгаген/Спарта Прага.

Матчи раунда плей-офф квалификации запланированы на 24 и 31 августа. Победители двухматчевых противостояний выйдут в групповой турнир ЛЕ. Проигравшие команды опустятся в группу Лиги конференций. Жеребьевка группового турнира ЛЕ и ЛК состоится 1 сентября.