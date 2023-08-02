Лига конференций, 2-й квал. раунд (ответные матчи)

АЕК Ларнака – Торпедо-БелАЗ – 1:1 (первый матч – 3:2)

Голы: Понс, 90+6 – Горбачик, 90+8

Дюделанж – Гзира Юнайтед – 2:1

Голы: Хаджи, 38, 84 – Уилксон, 87 (первый матч – 0:2)

Кипрский АЕК откровенно играл на ничью после выездной победы над Торпедо-БелАЗ, и ближе к концу встречи гости начали раскрываться. В одной из последних атак Пере Понс открыл счёт, после чего представитель Беларуси неожиданно восстановил статус-кво. Тем не менее, бывший клуб Артема Громова сохранил преимущество и прошёл дальше.

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Люксембургский Дюделанж совершил камбэк в противостоянии с мальтийской Гзирой – после поражения 0:2 в первом матче хозяева забили столь нужный второй мяч на 84-й минуте. Однако в этот же момент Гзира активизировалась, и сократила отставание. Гол 31-летнего бразильского форварда Уилксона оказался решающим.

В 3-м квалификационном раунде АЕК сыграет с победителем пары Маккаби (Тель-Авив)/Петрокуб, а Гзира встретится с победителем пары Виктория (Плзень)/Дрита.