Лига конференций: определились все пары 3-го раунда квалификации – соперники для украинцев
В третьем по престижности еврокубке в разгаре отбор. Команды борются за выход в групповой этап.
Пары 3-го квалификационного раунда Лиги конференций
Основной путь:
АЕК Ларнака (Кипр) – Маккаби Т-А (Израиль)
Сабах (Азербайджан) – Партизан (Сербия)
Сепси (Молдова) – Актобе (Казахстан)
Рапид (Австрия) – Дебрецен (Венгрия)
Хайдук (Хорватия) – ПАОК (Греция)
Санта-Колома (Андорра) – АЗ (Нидерланды)
Целье (Словения) – Неман (Беларусь)
Бешикташ (Турция) – Нефтчи (Азербайджан)
Омония (Кипр) – Митьюлланд (Дания)
Арис (Греция) – Динамо (Украина)
Легия (Польша) – Аустрия (Австрия)
Хапоэль Би-Ш (Израиль) – Левски (Болгария)
Хиберниан (Шотландия) – Люцерн (Швейцария)
Виктория (Чехия) – Гзира (Мальта)
Арока (Португалия) – Бранн (Норвегия)
Гент (Бельгия) – Погонь (Польша)
Адана Демирспор (Турция) – Осиек (Хорватия)
Б36 (Фареры) – Риека (Хорватия)
Твенте (Нидерланды) – Рига (Латвия)
Русенборг (Норвегия) – Харт оф Мидлотиан (Шотландия)
Фенербахче (Турция) – Марибор (Словения)
Брюгге (Бельгия) – КА (Исландия)
Дела (Грузия) – АПОЭЛ (Кипр)
Лех (Польша) – Спартак Трнава (Словакия)
Стяуа (Румыния) – Норшеланн (Дания)
Тобол (Казахстан) – Дерри Сити (Ирландия)
Буде-Глимт (Норвегия) – Пюник (Армения)
Путь чемпионов:
Хамрун (Мальта) – Ференцварош (Венгрия)
Фарул (Румыния) – Флора (Эстония)
Вальмиера (Латвия) – Партизани (Албания)
Балкани (Косово) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
Струга (Северная Македония) – Свифт (Люксембург)
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