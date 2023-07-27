Насыщенный день Лиги конференций подошел к концу. Читайте отчет о матчах с участием украинских легионеров.

Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

АПОЭЛ – Войводина – 2:1

Голы: Квилитая, 32, Двали, 65 – Зукич, 56

Кальмар – Пюник – 1:2

Голы: Тренсков, 44 – Юричич, 55, Браво, 81

Кечкемет – Рига – 2:1

Голы: Суходовски, 52, Палинкаш, 85 – Контрерас, 86

Фарул – Урарту – 3:2

Голы: Белуце, 27, Мазилу, 45+4, Ларье, 90+5 – Максименко, 23, Зотько, 38

ЧФР Клуж – Адана Демирспор – 1:1

Голы: Хефте, 6 – Стамбули, 77

Брюгге – Орхус – 3:0

Голы: Бьюкенен, 10, Риц, 45, Ветлесен, 76

Осиек – Залаэгерсег – 1:0

Гол: Мьерес, 90+1

Хапоэль Беер-Шева – Паневежис – 1:0

Гол: Элиас, 35

Лех – Жальгирис Каунас – 3:1

Голы: Хотич, 11, Милич, 41, Муравски, 45+2 – Фасе, 57

Сутьеска – Санта-Колома – 2:0

Голы: Шалетич, 24, Стрикович, 73

В паре АПОЭЛ – Войводина определяется потенциальный соперник Ворсклы, если та одолеет Дилу. Киприоты на своем поле вырвали минимальное преимущество.

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Кальмар принимал Пюник, имеющий на контракте сразу трех украинцев. Правда, на поле вышел только Братков. Вакуленко уже давно вне состава, а Карасюк просидел в запасе. Армяне гостевой победой сделали серьезную заявку на проход в следующий раунд.

Михаил Месхи отыграл второй тайм за Кечкемет и помог одолеть Ригу. Иван Зотько пошел еще дальше – забил за Урарту мощным ударом со штрафного. Впрочем, ему и Цимбалюку пришлось терпеть поражение от Фарула, за который отличился экс-динамовец Тудор Белуце.

GOAL! Farul Constanta 1-2 Urartu (38 Ivan Zotko)@FootballReprt

lovely strike pic.twitter.com/aOXmgY6le6 — Qureshi Just That (@Qureshi_That) July 27, 2023

Евгений Коноплянка пока не помощник Клужу, но его партнеры вырвали ничью против набитого звездами Адана Демирспора (Нани, Стамбули, Беланда, главный тренер Патрик Клюйверт). То же касается Брюгге – бельгийцы разбили Орхус и без травмированного Романа Яремчука.

Осиек с Драмбаевым вырвал минимальную победу над Залаэгерсегом. У Щедрого и Мельника ситуация противоположная – их Паневежис не справился с Хапоэлем Б-Ш. Андрей Карвацкий вышел на концовку, но ничем не смог помочь Жальгирису против Леха. Санта-Колома Андрея Марковича близка к прощанию с еврокубками. Украинец отыграл весь матч, завершившийся поражением от Сутьески 0:2.

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