Лига конференций, 2-й квал. раунд (ответные матчи)

Зимбру – Фенербахче – 0:4 (первый матч – 0:5)

Голы: Тадич, 48, Батшуайи, 57, 59, Юксек, 77

Свифт – Нью-Сэйнтс – 3:2 (первый матч – 1:1)

Голы: Штольц, 2, Алиуи, 62, Мартинш, 66 – МакМанус, 22, 71 (оба - с пенальти)

Валмиера – Тре Пенне – 7:0 (первый матч – 3:0)

Голы: Тонишевс, 3, 68, Нирьетти, 6 (автогол), Вейпс, 9, Кайрамани, 12, Ндой, 73, Яунземс, 90+3

Бальцан – Неман – 0:0 (первый матч – 0:2)

Партизани – Атлетик Эскальдес – 4:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Кара, 28, 45+1, Ррапай, 64, Грезда, 90+5 – Лопес, 90+4 (с пенальти)

Будучность – Струга - 3:4 (первый матч – 0:1)

Голы: Юричкович, 7, Аджич, 45+8, Секулович, 82 – Радески, 11, 45+3, 74, Ибраими, 65

Фенербахче снова разгромил Зимбру в квалификации Лиги конференций, но эту крупную победу испортила травма полузащитника Мигеля Креспу, который был заменён на 33-й минуте. Несчастье случилось как раз тогда, когда Исмаил Картал решил приберечь основных игроков и произвёл пять замен по сравнению с первым матчем против Зимбру. В следующем раунде квалификации представитель Турции сразится с победителем пары Дифферданж (Люксембург) – Марибор (Словения).

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Чемпион Люксембурга прошёл чемпиона Уэльса - после ничьей в первом матче (1:1) Свифт сумел забить в ворота Нью-Сэйнтс три мяча. Валлийцы ответили дважды с пенальти, однако этого оказалось недостаточно.