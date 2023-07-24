Именно в этом раунде начнет борьбу киевское Динамо. Также надеемся увидеть Ворсклу – для этого подопечным Виктора Скрипника еще предстоит пройти грузинскую Дилу. Всего в жеребьевке приняли участие 64 команды. 10 – в пути чемпионов, и еще 54 – в пути представителей лиг.

Динамо узнало пару оппонентов в квалификации Лиги конференций

Матчи третьего раунда квалификации Лиги конференций пройдут 10 и 17 августа. Это не последняя преграда на пути к групповому этапу. Регламент предусматривает еще плей-офф квалификации, жеребьевка которой состоится 7 августа (по завершении второго раунда).

Ворскла получила возможных соперников в следующем раунде отбора Лиги конференций

Путь чемпионов

Путь представителей лиг