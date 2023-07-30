"Красные" предлагают чемпионам Франции годовую аренду опального форварда, утверждает Mirror.

Мбаппе в Реал: Мадрид определил максимальную сумму, которую готов заплатить ПСЖ – цифры впечатляют

Ранее ПСЖ согласился на 300-миллионное предложение от Аль-Хиляля, однако сам Мбаппе категорически отказался уезжать в Саудовскую Аравию. Ливерпуль дает гораздо более скромную сумму за аренду, но здесь Килиан может быть открыт к переходу. Мама нападающего болеет за "красных", и сам Мбаппе несколько раз очень положительно отзывался о команде Клоппа.

Француз может сезон отыграть в Ливерпуле, а затем свободным агентом уехать в желанный Реал. Правда, пока неясно, как такой сценарий будет отвечать интересам боссов ПСЖ.

Мбаппе между ПСЖ и Реалом – деньги или мечта?