Ливерпуль продаёт ключевого игрока в Саудовскую Аравию – он уже прошёл медобследование
28 июля 22:27 - Читати українською
Опорный полузащитник Ливерпуля Фабиньо продолжит карьеру в Аль-Иттихаде.
Ливерпуль и Аль-Иттихад достигли соглашения по трансферу опорного полузащитника Фабиньо. Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо.
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Сообщается, что игрок подпишет с саудовским клубом трехлетний контракт. Бразилец уже прошел медицинское обследование, осталось только подписать документы. Фабинью станет одноклубником Н'Голо Канте и Карима Бензема.
Напомним, ранее Ливерпуль продал капитана Джордана Хендерсона в другой саудовский клуб – Аль-Иттифак.
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