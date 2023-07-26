Четыре румынских клуба и местная Федерация футбола предлагают Мирче Луческу должности на выбор.

Динамо (Бухарест), Рапид, ЧФР Клуж, ФКСБ и Федерация футбола Румынии готовы предложить Мирче Луческу работу. Об этом информирует Sport.ro. Согласно источнику, большая часть клубов рассматривают 77-летнего специалиста в качестве главного тренера, а румынская Федерация – в качестве технического директора.

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Напомним, что с недавних пор Евгений Коноплянка защищает цвета ЧФР Клуж.

Сообщается, что бухарестское Динамо хотело бы видеть Луческу не только одним из своих акционеров, но и спортивным директором или президентом клуба. Владелец ФКСБ Джиджи Бекали готов предложить Луческу право выбора своей должности – спортивного директора или тренера.

Также у главного тренера киевского Динамо есть предложения от клубов Турции и из региона Персидского залива. Луческу не спешит расторгать свой контракт с украинским клубом, ведь его полностью устраивает нынешняя зарплата – 1,2 млн евро в год, не считая больших бонусов. Румыны это понимают, поэтому рассматривают вариант с приглашением 77-летнего Луческу только летом 2024-го.

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