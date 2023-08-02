"Кто в Динамо штатный пенальтист? Луческу говорил, что я. И в прошлом чемпионате говорили, что я. Не знаю, может, что-то изменилось", – поделился Ванат в разговоре с журналистом Владимиром Зверевым.

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Интересно, что в матче против Миная Динамо заработало пенальти в конце игры. На поле уже не было ни Владислава Ваната, ни Андрея Ярмоленко, поэтому к отметке подошел Виталий Буяльский.

К слову, Ванат в этом сезоне уже имеет 2 забитых мяча за 1 поединок. В прошлой кампании Владислав за 36 поединков отметился 13 голами и 3 ассистами.

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