Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу назвал фаворита в противостоянии между Арисом и Арарат-Арменией. Победитель сыграет против Динамо.

"Думаю, дальше пройдет Арис, потому что знаю, какая у них невероятная атмосфера на стадионе в Салониках.

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Болельщики будут оказывать давление, будут полные трибуны, которые будут гнать команду вперед", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций Арарат-Армения расписал боевую ничью с греческим Арисом (1:1). Ответный матч – в четверг, 3 августа, в 21:15. Победитель дуэли поборется с Динамо за выход в плей-офф квалификации третьего по силе евротурнира.

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