"Первый матч чемпионата всегда тяжелый: мы не знаем потенциал соперника и нашей команды, поэтому необходимо быть осторожными. Начали игру не очень хорошо, поэтому пытались найти решение, чтобы в итоге выиграть матч.

Феерический камбэк Динамо в видеообзоре матча с Минаем – 4:1

Мы встречались с агрессивным соперником с хорошей физической подготовкой. Сказал своим игрокам, что нам нужно выиграть борьбу один в один, потому что, если мы этого не сделаем, нам будет очень тяжело.

Быстрый гол? Бущан в этом моменте не был сконцентрирован, он не ожидал удара, который застал его врасплох. Тяжело начинать игру, уступая 0:1. Конечно, это нас немного разозлило, но со временем мы начали играть лучше и лучше.

Все сегодня видели, в какой хорошей форме находится Ванат. Он забил дважды, принял очень быстрое решение, когда сразу нанес удар по воротам вместо того, чтобы удерживать мяч.

Дебют Ярмоленко? Андрею нужно больше времени, чтобы привыкнуть к нашему чемпионату, потому что он теперь достаточно агрессивный. Также ему нужно время, чтобы повысить свой физический уровень. Для этого он прилагает много усилий, несмотря на то, что присоединился к команде позже и не прошел всю подготовку. Его отношение к процессу и к коллективу просто выдающееся. Надеюсь, он нам очень поможет. Нам нужен такой футболист, такая личность, с таким опытом, как у него.

Считаю, мы заслужили эту победу, хотя был момент, когда счет мог стать 2:2. В общем, у нас было больше возможностей забить после удачных комбинаций, Минай же угрожал нашим воротам с помощью дальних ударов.

Хочу похвалить своих игроков, они собрались в сложный период, у команды хорошее моральное состояние, и она является единым целым", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Динамо разгромило Минай в огненном матче УПЛ – дубль Ваната, 2 удаления, привозы дебютанта и отчаяние Ярмоленко