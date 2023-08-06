Действующее соглашение нигерийца рассчитано до лета 2025 года, но стороны активно ведут переговоры по новому. Агенты Осимхена уже провели несколько встреч с представителями клуба.

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По информации Sky Sports Italia, наибольшее количество дискуссий существует вокруг фиксированной суммы отступных. Представители Осимхена настаивают на том, чтобы клаусула составляла 110 миллионов евро, а Наполи стремится прописать 150 млн.

Кроме того, партенопейцы хотят включить своеобразный иммунитет против представителей Саудовской Аравии. Идея состоит в том, чтобы для них клаусула была вдвое больше, чем для клубов из Европы. Боссы Наполи уверены, что это может уберечь лучшего бомбардира Серии А прошлого сезона от посягательств саудитов.

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