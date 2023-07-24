Нападающий Челси Ромелу Лукаку до сих пор не определился со своим будущим.

Аль-Хиляль сделал щедрое предложение Ромелу Лукаку – 30 млн евро в год и еще 10 млн бонусами, а контракт до 2026 года, сообщает Николо Скира.

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Саудовцы также заплатят 50 млн евро Челси, которому принадлежит бельгиец. Однако, проблемой может стать желание Лукаку остаться именно в европейском футболе.

Отметим, что за прошлый сезон Ромелу забил 14 голов и отдал семь голевых передач в 37 матчах в составе Интера. Челси приобрел форварда у Интера летом 2021-го за 113 миллионов евро, а в прошлом году он выступал в Италии на правах платной аренды за 10 миллионов.

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