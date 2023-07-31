Бенфика в летнее трансферное окно активно пытается усилить вратарскую позицию, чтобы навязать конкуренцию Одиссеасу Влаходимосу. Приоритетным вариантом для Рогера Шмидта был бразилец Бенто, однако португальцев не устраивает слишком высокая стоимость голкипера Атлетико Паранаэнсе.

Анчелотти объяснил неожиданное доверие к Лунину – украинец отыграл за Реал два матча подряд

Как следствие, "орлы" переключилась на Андрея Лунина, сообщает Zerozero. По информации источника, клубы начали переговоры по украинцу.

В Бенфике уже успели прокомментировать возможный трансфер. Как рапортует Record, Бенфика не проявляла интереса к киперу Реала, и будет продолжать попытки подписать Бенто. Если же они провалятся – клуб будет ждать следующего трансферного окна и продолжит рассчитывать на Влаходимоса и Самуэла Соареша.

Напомним, Лунин сейчас проводит с Реалом турне по США. Украинец сыграл в двух товарищеских встречах "сливочных" – против Милана (3:2) и Манчестер Юнайтед (2:0). В последнем он был признан лучшим игроком матча. В дуели с Барселоной украинец остался в запасе, а Куртуа пропустил три сухих гола.

Лунин устроил перфоманс с Манчестер Юнайтед – украинец стал лучшим в матче, сумасшедшая бисиклета от Хоселу