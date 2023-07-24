И испанское издании Relevo проанализировало игру украинского голкипера "сливочных" Андрея Лунина в спарринге против "россонери".

"Украинского вратаря мучает море сомнений. Анчелотти не верит в него, и против Милана Лунин в очередной раз доказал, что его тренер прав.

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Он не очень уверенно действовал в штрафной площадке, чтобы помешать первому голу, и пропустил шедевр от Луки Ромеро.

Но запомнился хорошей игрой и сейвом после удара Жиру. Однако этого пока недостаточно, чтобы быть вратарем Реала", – отметил журналист Relevo.

Напомним, Лунин вышел в старте и провел на поле весь матч. Украинец сумел среагировать на один из трех ударов, которые летели в створ ворот, а сам поединок завершился победой Реала со счетом 3:2.

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