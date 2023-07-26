Как известно, 24-летний Лунин принял решение доработать свой контракт с Реалом, который истекает летом 2024-го. В мадридском клубе от этого не в восторге.

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Карло Анчелотти откровенно не рассчитывает на украинца, а клуб намекал киперу, что ему лучше уйти из команды. Лунин отказался, после чего между ним и одним из тренеров возникли определенные споры. Решение Лунина остаться помешало трансферным планам Реала, который собирался найти более сильного дублера для Тибо Куртуа на сезон 2023/24. Об этом сообщает Fichajes.

Соответственно, сезон 2023/24, вероятнее всего, станет последним для Лунина в Мадриде. Контракт Андрея истекает через год, а на данный момент Реал не рассматривает возможность подписания нового соглашения.

Напомним, Лунин перешел в Реал из Зари летом 2018-го за 8,5 миллиона евро. За 5 лет украинец сыграл в составе мадридской команды всего 17 официальных матчей, в которых пропустил 19 голов. Трижды ходил в аренду – Леганес, Вальядолид и Овьедо.

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