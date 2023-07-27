Товарищеский матч

Реал (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:0

Голы: Беллингем, 6, Хоселу, 89

Реал с Луниным устроил сумасшедший камбэк с Миланом – испанцы вырвали победу с 0:2, украинец отыграл без замен

Реал провел уже второй товарищеский поединок в своем турне по США. На этот раз в Хьюстоне жертвой Анчелотти и Ко стал Манчестер Юнайтед. В основе "сливочных" второй раз подряд появился украинский голкипер Андрей Лунин и снова провел на поле весь поединок.

Испанцы вышли вперед уже на шестой минуте – Рюдигер заметил забегание Беллингема, длинным пасом из центра поля перебросил мяч через защитников, выведя партнера один на один. Джуд с линии ворот запустил "парашют" за спину новичку "красных дьяволов" – Андре Онана.

В середине тайма уже мастерство камерунца спасло манкунианцев после удара Винисиуса с острого угла. После перерыва сумасшедший сейв выдал Лунин, потянув удар под перекладину от Гарначо. Реал имел несколько убийственных моментов, но МЮ в последний момент удавалось нейтрализовать угрозу. В конце встречи Лунин еще раз продемонстрировал класс в прыжке потянув выстрел Бруну Фернандеша в дальний угол. В конце концов, за минуту до завершения основного времени Хоселу поставил жирную точку эффектным ударом через себя в падении.

Украинский голкипер за свою игру получил от статистического портала SofaScore самую высокую оценку в матче – 8,4. Для понимания – следующим по пользе после него стал Рюдигер, действия которого оценили в 7,6 балла. Лунин за матч совершил 5 сейвов в рамке и 3 – за пределами штрафной (при 15 ударах соперника), один раз выбил мяч кулаками и был лучшим за соперника на выходе, совершил 50 прикосновений к мячу и 2 выноса, его 7 длинных передач из 14 дошли до адресата, он выиграл две воздушные дуэли из двух, а точность передач в целом составила 79%.

Напомним, впереди у Реала в рамках турне репетиция Эль Класико – матч с Барселоной и спарринг с Ювентусом.