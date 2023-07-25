Украинец прогнозируемо появился в стартовом составе "бланкос", заменив Тибо Куртуа, позже вернувшегося к тренировкам. Лунин неплохо играл ногами (89% точности передач) и выполнил один сейв после удара Оливье Жиру головой. Эффектный прыжок украинца поразил не только американских комментаторов, но и мгновенно схватившегося за голову француза.

Реал с Луниным устроил сумасшедший камбек с Миланом – испанцы вырвали победу из 0:2, украинец отыграл без замен.

Однако тот эпизод остался в тени неуверенных действий Андрея во время пропущенного мяча от Томори, считает Defensa Central. "Лунин не выручил. Ему забили после углового, с вратарской, где он должен был сыграть сильнее, но ничего не сделал. Потом он прекрасно справился с ударом Жиру, но ошибка в первом голе лишила его очков", – отмечает мадридское издание.

В конце концов, украинцу поставили самую низкую оценку в команде – 4. Столько же получил Ферлан Менди, который неубедительно выглядел на левом фланге обороны. Справедливости ради отметим, что сейв Лунина был ключевым при счете 2:2. В эндшпиле Реал сумел вырвать победу благодаря голу Винисиуса.