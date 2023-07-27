У украинского вратаря выдалась сложная неделя. После неубедительного матча с Миланом он стал участником странного инцидента на тренировке "бланкос". Эмоциональную беседу с Луисом Льописом растянули все испанские СМИ. Очевидно, что скандальные на первый взгляд кадры связывали с желанием Карло Анчелотти подписать другого кипера. В конце концов страстный поцелуй баскского специалиста несколько снизил градус напряжения.

Конфликт Лунина с тренером Реала: в Испании раскрыли причины – украинец мог стать жертвой неоднозначного решения

Лунин второй раз подряд появился в стартовом составе Реала. Куртуа пропускал очередной спарринг в рамках американского турне из-за небольшого дискомфорта. Бельгиец, недавно попрощавшийся с холостяцкой жизнью, только вливается в тренировочный процесс. Но украинец не подвел. Более того, продемонстрировал отличную психологическую устойчивость. Эмоциональные качели остались позади.

Андрей без преувеличения провел едва ли не лучший матч в футболке королевского клуба. Оставил свои ворота на замке против сильного соперника, выполнив в общей сложности 8 сейвов (3 за пределами штрафной). Несмотря на то, что мадридская пресса поет дифирамбы Джуду Беллингему, именно наш вратарь был признан MVP по версии Sofa Score (8,4). Звездный британец, отличившийся красивым премьерным голом, получил более низкий балл (7,4), правда всего за 45 минут игры.

Словом, Андрею удалось закрыть роты многим критикам. Самый показательный пример – журналист Relevo Хавьер Родригес Паскуаль, который вынес украинцу неутешительный вердикт по итогам поединка с "россонери". Признает, что ошибался: “Лунин заставил меня передумать. Да, он был кипером уровня Мадрида в матче с Манчестер Юнайтед. В первом тайме включался редко, но качественно, как великие вратари. А после перерыва мы видели его гораздо чаще, со спасательными сейвами. У украинца фантастическая стойкость, несмотря на неоднозначную репутацию.

Возможно, это произошло благодаря Льопису и его крикам на тренировках. Или это исключительно заслуга Лунина, его настоящего внутреннего таланта. Он воспользовался своим моментом: сухой матч, пока все скучают по Куртуа”. Уже в другом материале Relevo тот же автор пишет, что "Лунин сиял".

Однако покаялись далеко не все. К примеру, Marca почему-то не упоминает Лунина в своем отчете. Баллами тоже откровенно обделили (единица из трех возможных). После прочтения материала Хуана Гарсии-Очоа может показаться, что он вообще не выходил на поле, а Мадрид играл без вратаря.

К счастью, SMM-менеджеры мадридского гранда отработали гораздо качественнее. Лунина отметили отдельным постом. Намекают, что МЮ столкнулся с непробиваемой стеной.

Фанаты тоже отреагировали положительно. Мгновенно появились добротные мемы и приятние комментарии.

"Если он удержит этот уровень, то может играть в Ла Лиге"

“Он хороший вратарь, но теряет уверенность из-за нехватки игровых минут. И их сложно получить рядом с лучшим кипером мира. Тем не менее, я всегда буду поддерживать Лунина”

“Очень хороший матч. MVP”

Сайт поклонников Реала Defensa Central поставил Лунину третью самую высокую оценку – 8. Впереди только мистер-бисиклета Хоселу (10), уже упомянутый Беллингем, Камавинга и Чуамени (у всех – по 9). “Очень хорошая игра от резервного вратаря. Выглядел уверенно и выполнил несколько хороших сэйвов”. Интересно, что после Милана DC унизил Андрея ужасной четвёркой.

Профильный Madrid Xtra с почти миллионной аудиторией назвал выступление украинца топовым перфомансом.

Еще один большой паблик поклонников Реала Madrid Zone тоже оценил качественную игру Андрея.

5 saves, clean sheet.



Great match from Lunin tonight! pic.twitter.com/Z0FuH1nrgk — Madrid Zone (@theMadridZone) July 27, 2023

Следующий поединок Реал проведет уже через три дня (30 июля) против Барселоны. Классико – это всегда заруба независимо от статуса игры. Очевидно, что Куртуа готовят именно на этот поединок. Однако Лунин доказал, что на него тоже можно рассчитывать.

Лунин устроил перфоманс с Манчестер Юнайтед – украинец стал лучшим в матче, безумная бисиклета от Хосела