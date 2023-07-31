"Максимально неприятный букет": журналист объяснил, почему Мацапура не попал в заявку Зари
Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о кадровой ситуации в Заре.
"У Дмитрия Мацапуры тяжелое повреждение. Там максимально неприятный букет: "кресты", мениск и хрящи. Сейчас есть вероятность, что парню понадобится вторая повторная операция.
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Данченко нужно делать тесты и очень осторожно подводить его к нагрузкам после процедуры на сердце. Это тоже ситуация, которая сейчас не решится.
У Ивана Головкина проблемы с икроножной мышцей. Почему его нет в заявке – это вопрос для меня, потому что этот человек покупался для усиления команды.
У Максима Смияна также есть определенные нюансы со здоровьем, но глобально на него не рассчитывают. Хотя этот человек играл у ван Леувена в первых матчах еврокубков", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".
Напомним, ранее главный тренер Зари Ненад Лалатович заявлял, что за всю свою карьеру не видел такого количества травмированных игроков.
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