У бывшего технического директора Милана Паоло Мальдини есть несколько хороших предложений.

После завершения сезона 2022/23 легенда итальянского футбола покинул миланский клуб. Отношения боссов "россонери" и Паоло Мальдини испортились, поэтому стороны не смогли прийти к соглашению об условиях дальнейшего сотрудничества.

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Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, именитому функционеру уже поступило несколько предложений. Сборная Италии и ПСЖ готовы привлечь Паоло Мальдини в свои ряды. Пока неизвестно, какие должности предлагаются специалисту.

В 2018 году Мальдини присоединился к руководству Милана как директор по стратегическому развитию спортивной зоны, а затем стал техническим директором клуба. С ним "россонери" выиграли Скудетто и вернулись в Лигу чемпионов.

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