Торино нацелился на полузащитника Марселя и сборной Украины Руслана Малиновского. Об этом информирует инсайдер Джанлука Ди Марцио. Сообщается, что украинец очень нравится главному тренеру "быков" Ивану Юричу, который считается учеником бывшего тренера Руслана – Джан Пьеро Гасперини.

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В прошлом сезоне "гранатовая" команда заняла 10-е место в турнирной таблице Серии А. Торино неудачно выступил на старте чемпионата, из-за чего не смог впоследствии побороться за место в Лиге конференций.

В прошлом сезоне в составе Торино играл российский атакующий полузащитник Алексей Миранчук. Срок его аренды в Турине завершился, и он вернулся в Аталанту. Если "быки" смогут договориться с Марселем, Малиновский перейдёт в Торино именно на место Миранчука.

Согласно инсайдеру Фабрицио Романо, интерес Руслану также проявляет турецкий Бешикташ.

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