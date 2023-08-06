Марсель уже откровенно показывает, что Руслан Малиновский не входит в планы клуба.

Украинский хавбек не попал в заявку провансальцев на матчи квалификации Лиги чемпионов против Панатинаикоса. Марсель не выполнил требований по количеству местных воспитанников, поэтому мог заявить только 21 игрока вместо 25-ти. Малиновский оказался среди тех, кого принесли в жертву.

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Летом французский клуб заплатил Аталанте 10 млн евро за полноценный выкуп хавбека, однако перспективы Руслана на Велодроме сразу выглядели туманными. Марсель простился с тренером Игорем Тудором, который являлся главным инициатором приглашения украинца. Новый рулевой Марселино не выпускал Малиновского в спаррингах, а теперь лишил шанса сыграть в ЛЧ. Уход 30-летнего полузащитника кажется неизбежным, сообщает La Provence.

Интерес к Малиновскому приписывают Бешикташу и Торино. Турки уже якобы даже сделали официальное предложение Марселю, но сам хавбек склоняется к возвращению в знакомую Италию. У всех сторон остается еще почти месяц трансферного окна, чтобы найти разрешение непростой ситуации.

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