Марсель активно усиливает состав перед стартом сезона 2023/24. На своем официальном сайте провансальцы объявили об очередном летнем новичке. Исмаила Сарр подписал контракт на пять сезонов – до 2028 года.

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Уотфорд за вингера получит компенсацию в размере 13 миллионов евро. В составе марсельского Олимпика Сарр будет выступать под 23 номером. Исмаила очень хорошо знает чемпионат Франции. Ранее он защищал цвета Метца и Ренна.

Сенегалец перешел в Уотфорд в 2019 году. Всего за английскую команду он сыграл в 131 матче. В активе Сарра 34 гола и 24 результативные передачи.

Напомним, что Марсель в квалификации Лиги чемпионов сыграет с победителем пары СК Днепр-1 - Панатинаикос.

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