Провансальский клуб активно готовится к сезону 2023/24 и стремится усилить свой состав. Очередной целью Марселя стал полузащитник Шеффилд Юнайтед Илиман Ндиайе.

Марсель продает одноклубника Малиновского за 15 млн евро – не все деньги пойдут в клуб

Как информирует Фабрицио Романо, французский клуб договорился с англичанами по трансферу сенегальца. Ндиайе подпишет с Марселем контракт на пять сезонов – до 2028 года. В ближайшее время футболист прибудет во Францию для прохождения медосмотра. Шеффилд получит около 15 миллионов евро за Илимана.

Ндиайе в Марселе будет прямым конкурентом Руслана Малиновского. Новый тренер провансальцев Марселино решил перестроить команду на четыре защитника. Испанский специалист видит Руслана в роли "десятки". На этой же позиции будет использоваться также и Ндиайе.

К слову, для Илимана Марсель – родной клуб. Сенегалец находился в составе молодежной команды Олимпика четыре года.

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