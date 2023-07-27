Малиновский помог Марселю добыть победу – тренер задействовал 24 игрока
Руслан Малиновский вышел на замену на 65-й минуте и помог Марселю удержать победный результат.
Товарищеский матч
Валвейк – Марсель – 0:1
Гол: Гуйе, 13
Марсель провёл свой третий летний товарищеский матч. После победы над Нимом и поражения от Эйпена Олимпик одолел нидерландский Валвейк.
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Единственный мяч на 13-й минуте забил Пап Гуйе, из-за которого клуб был оштрафован на 2,5 млн евро. Именно его в середине второго тайма заменил украинец Руслан Малиновский. В голевой атаке в первом тайме поучаствовал новичок команды Пьер-Эмерик Обамеянг.
Всего главный тренер Марселя Марселино использовал в этой встрече 24 игрока. Ожидающий своего трансфера в Фенербахче Дженгиз Ундер находился на трибунах.