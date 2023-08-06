Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский близок к тому, чтобы снова оказаться в Серии А.

Торино перешел к конкретным действиям в борьбе за 30-летнего украинца, на которого также претендует Бешикташ. Сам Малиновский больше склоняется к варианту с возвращением в Италию, сообщает Foot Mercato.

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По информации источника, туринцы в последние часы сделали важные шаги по осуществлению трансфера. Во-первых, они получили согласие на переход от Руслана. Во-вторых, начали обсуждать с Марселем формулу. Речь идет об аренде с правом выкупа за 10 миллионов евро.

Руководство "быков" уверено в успешном завершении переговорного процесса. Малиновский стал приоритетным вариантом усиления для главного тренера команды Ивана Юрича. Именно поэтому клуб прилагает столько усилий, чтобы подписать украинца.

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Напомним, Руслан перебрался в Марсель только зимой. Стать важным игроком провансальцев не сумел, а после смены главного тренера вообще оказался за бортом проекта французского клуба.