Украинский полузащитник Руслан Малиновский, который так и не смог адаптироваться в Марселе, готовится сменить клуб. Главными претендентами на 30-летнего игрока называют Торино и Бешикташ.

Малиновский согласился перейти в Торино – известна формула трансфера, которую предлагают Марселю

Турецкий гранд уже сделал первое предложение по трансферу украинца. По информации FutbolArena, "черные орлы" хотят арендовать Руслана с правом выкупа и готовы выложить за него 8,7 млн евро. Марсель, в свою очередь, готов отпустить игрока в аренду лишь за 2 миллиона, а размер будущего трансфера оценил в 8 млн евро.

Напомним, Малиновский перешел в Марсель из Аталанты за 10 млн евро. Его контракт с французами действует до 30 июня 2026 года. Руслан не сумел стать основным в команде Игора Тудора, а после смены главного тренера вообще не входит в планы Марселино Гарсии Тораля. Transfermarkt оценивает украинца в 15 млн евро.

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