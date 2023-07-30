Летнее межсезонье, товарищеские матчи

Ливерпуль – Лестер – 4:0

Голы: Нуньес, 30, Кларк, 35, Жота, 38, Доук, 64

Манчестер Сити – Атлетико – 1:2

Голы: Диаш, 85 – Депай, 66, Карраско, 74

Ливерпуль в Сингапуре не ощутил сопротивления неудачника прошлого сезона АПЛ. "Красные" за 8 минут отгрузили Лестеру 4 гола. Дарвин Нуньес продолжил свою голевую серию до 3 матчей – 4 точных удара и один ассист. Мохамед Салах взял на себя роль плеймейкера, раздав результативные передачи Кларку и Жоте.

Манчестер Сити уступил Атлетико в Сеуле. Первый тайм завершился "сухо", а во втором мадридцы показали умение бить издалека. Депай обыгрался с партнером и влепил в верхний угол, а Карраско сделал все сам. Команда Гвардиолы отквитала лишь один мяч усилиями Диаша.

Напомним, новые сезоны чемпионатов Англии и Испании стартуют через 2 недели.

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