Манчестер Юнайтед в выездных матчах будет играть в темно-зеленой форме с белыми вертикальными полосами, сообщает официальный сайт манкунианцев.

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"Красные дьяволы" представили новый комплект в ретро-стиле. Это не впервые, когда МЮ получает форму с зеленым цветом: в прошлом сезоне манкунианцы имели третий комплект салатового цвета, а с 1992 по 1994 годы третий комплект состоял из двух половин – желтой и зеленой.

Напомним, что Манчестер Юнайтед финишировал в прошлом сезоне на третьем месте в АПЛ, а также завоевал Кубок Лиги.

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