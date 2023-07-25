Швед Антони Эланга будет выступать в составе Ноттингем Форест. Клуб подписал контракт с игроком до 2028 года.

Шведский форвард Манчестер Юнайтед Антони Эланга сменил клубную прописку, перебравшись в Ноттингем Форест. Об этом сообщает клубная пресс-служба "лесников".

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По официальным данным, контракт между футболистом и клубом заключен на пять лет – до лета 2028 года. СМИ сообщают, что МЮ получил 15 миллионов фунтов.

В составе "красных дьяволов" Эланга, который может сыграть на любом из флангов атаки, провел в общей сложности 55 матчей (из них 26 – в прошлом сезоне), забил 4 гола, отдал 4 ассиста. В составе национальной сборной Швеции Эланга сыграл 12 матчей, забил три мяча.

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