Товарищеская встреча

Манчестер Юнайтед – Ланс – 3:1

Голы: Рашфорд, 48, Антони, 54, Каземиро, 58 – Сотока, 23

Манчестер Юнайтед с первых секунд встречи завладел инициативой, и Ланс едва выдерживал напор. Уже на 15-й минуте у Мейсона Маунта был фантастический момент открыть счет после того, как Брис Самба неудачно сыграл на выходе. Впрочем, если голкиперу Ланса повезло, то его коллега из Манчестер Юнайтед пропустил фантастический гол с центра поля. Флориан Сотока заметил, что Онана далеко вышел из ворот, и мощным ударом пробил точно в цель.

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После перерыва Манчестер Юнайтед продолжал давить на Ланс, что в конечном счете принесло результат. За 10 минут в ворота Самба влетело три мяча.

Напомним, что Ланс получил прямую путевку в Лигу чемпионов, где судьба может снова свести их с манкунианцами.

Welcome to Manchester Onana pic.twitter.com/VWHdt3ZuyZ — EPL Bible (@EPLBible) August 5, 2023