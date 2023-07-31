Дортмундская Боруссия перестреляла Манчестер Юнайтед в товарищеской встрече. Смотрите видео голов и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Боруссия Д – Манчестер Юнайтед – 3:2

Голы: Мален, 43, 44, Мукоко, 71 – Далот, 24, Антони, 52

Манчестер Юнайтед повел в счете на 24 минуте – Далот классным ударом из-за пределов штрафной не оставил шансов Кобелю (ван де Беек сбросил под удар). Дортмунд перед перерывом перевернул игру – Мален сначала ударом боковыми ножницами сравнял счет, а через минуту оформил дубль.

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Манкунианцы на старте второй половины выровнял положение – ван де Беек оставил под удар Антони (нидерландец оформил дубль из ассистов), а бразилец не промахнулся. Но победа была за Боруссией – Ройс выкатил в центр штрафной на Мукоко, который поставил точку во встрече.

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