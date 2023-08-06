Футбольный сезон в Англии ведущие клубы АПЛ традиционно открывают поединком Комьюнити Шилд. Если проще – матчем за Суперкубок. В этом году там встретились Ман Сити и Арсенал. Александр Зинченко не играл, поскольку еще не набрал форму после травмы.

Арсенал выиграл Суперкубок Англии в серии пенальти с Ман Сити – спасение на 90+11, Зинченко нажил серьезного конкурента

Игра не получилась результативной. Ман Сити открыл счет в конце матча, но Арсенал сумел отыграться на последних секундах. Далее без каких-либо овертаймов перешли в серию пенальти, где точнее оказались лондонцы. У "горожан" забил только Бернарду Силву.