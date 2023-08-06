Манчестер Сити и Арсенал открывают английский сезон матчем за Комьюнити Шилд. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Манчестер Сити – Арсенал стартует в 18:00 по киевскому времени. Смотреть игру в прямом эфире можно на телеканале Setanta Sports Ukraine и на сервисе Setanta Sports.

Команды Зинченко и Шевченко разошлись миром в благотворительном матче для Украины – шедевр Зеедорфа, Срна также забил

Александр Зинченко пропустил часть подготовки к сезону из-за травмы. Вчера в благотворительном спарринге Game4Ukraine он отыграл всего 10 минут, чтобы быть готовым к Суперкубку Англии, однако Микель Артета оставил украинца вне заявки. Зато новички Райс, Хаверц и Тимбер выходят в старте.

У Манчестер Сити с первых минут также появляется новичок Ковачич. После нескольких трансферов на выход место в стартовом составе освободилось для чемпиона мира Альвареса. А вот в воротах "горожан" выходит второй голкипер Ортега.

Стартовые составы команд

Манчестер Сити: Ортега – Уокер, Стоунз, Диаш, Аканджи – Родри, Ковачич – Силва, Альварес, Грилиш – Холанд.

Запасные: Эдерсон, Филлипс, Ляпорт, де Брюйне, Гомес, Фоден, Палмер, Льюис, МакАти.

Арсенал: Рамсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер – Эдегор, Партей, Райс – Сака, Хаверц, Мартинелли.

Запасные: Тернер, Томиясу, Кивиор, Холдинг, Тирни, Смит Роу, Виейра, Троссар, Нкетиа.