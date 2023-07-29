Натан Аке остается в составе "горожан". Футболист и клуб подписали соглашение до 2027 года.

Манчестер Сити официально объявил о продлении контракта с защитником сборной Нидерландов Натаном Аке. Об этом пишет клубная пресс-служба "горожан".

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По официальным данным, новое соглашение между футболистом и клубом рассчитано еще на четыре года – до лета 2027. Никаких финансовых аспектов нового контракта не сообщается.

Напомним, в минувшем сезоне нидерландец провел 41 матч за "горожан", в которых отличился тремя голами. В прошлом сезоне команда Гвардиолы завоевала требл, выиграв Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.

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