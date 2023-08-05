"Горожане" в своих соцсетях сообщили о переходе 21-летнего хорвата. Йошко Гвардиол подписал соглашение с Манчестер Сити на пять сезонов – до 2028 года. Хорват будет выступать в команде Гвардиолы под 24-м номером.

"Для нас игроки всегда стоят дороже": Гвардиола – о сложностях Манчестер Сити на трансферном рынке

Согласно информации Sky Sports, Манчестер Сити заплатил РБ Лейпцигу за Гвардиола 77,6 миллиона фунтов, что составляет примерно 90 млн евро. Это рекордная сумма, которую когда-либо платили за защитника в футбольном мире. Напомним, что ранее рекорд принадлежал Манчестеру Юнайтед, заплатившим за переход Харри Магуайра 87 миллионов евро.

Йошко Гвардиол присоединился к РБ Лейпциг в 2021 году. В общей сложности он провел за немецкую команду 87 матчей. В его активе пять голов и три ассиста.

Ідеальний союз Реала, МЮ доріс до нового голкіпера, чудова робота босів Зінченка – огляд найкращих трансферів літа-2023