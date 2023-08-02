"Горожане" согласовали с РБ Лейпциг трансфер Гвардиола, информирует Bild. Согласно источнику, новость о переходе будет объявлена в ближайшие дни. Хорватский игрок станет самым дорогим защитником в истории – Сити заплатит за него 90 млн евро.

Барселона нашла замену Дембеле в Лиге 1 – за игроком охотится Гвардиола

Ранее самым дорогим защитником в мире считался Харри Магуайр, который перешел из Лестера в Манчестер Юнайтед в 2019 году за 87 млн евро.

Помимо этого обе команды должны будут сыграть товарищеский матч в Лейпциге, благодаря которому немецкий клуб сможет заработать ещё около 1,5 млн евро.

Из-за ближайшего трансфера Гвардиол не попал в заявку своей команды на два товарищеских матча в среду – с Сент-Трюйденом и Альтглинике. Он будет присутствовать на стадионе как зритель.

Вигнанці Реала й Барселони, чемпіон світу, Рамос, багатій з МЮ і друг для Циганкова – 15 найкращих вільних агентів