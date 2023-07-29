Марсель согласовал с Фенербахче трансфер вингера сборной Турции Дженгиза Ундера, информирует L’Equipe. Сообщается, что Олимпик получит 8 млн евро сразу и 4 млн евро позже – после достижения игроком определённых целей.

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Оставшаяся часть суммы (20%) отправится бывшему клубу Ундера – Роме. Марсель в любом случае сумел заработать на перепродаже игрока – в 2021 году турок был приобретён у римского клуба всего за 8,4 млн евро.

Ундер провёл за Олимпик 69 матчей в Лиге 1, в которых забил 15 мячей и оформил 7 голевых передач.

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