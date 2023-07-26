Марсель установил новый клубный рекорд – фанаты стремятся увидеть игру Малиновского
26 июля 21:58 - Читати українською
Марсель побил клубный рекорд по количеству распроданных абонементов.
Перед началом сезона 2023/24 Марсель продал 48 тысяч сезонных абонементов. Как информирует La Provence, это – новый клубный рекорд Олимпика. По сравнению с прошлым летом клуб продал на 3 тысячи абонементов больше.
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Абонемент распространяется на все официальные домашние матчи: Лиги 1, Кубка Франции и еврокубков. В прошлом сезоне средняя посещаемость команды Руслана Малиновского составила 62 552 болельщика.
"Марсель гордится тем, что может рассчитывать на неизменную поддержку своих болельщиков на протяжении всего сезона", – говорится в клубном заявлении.
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