Самым памятным эпизодом игры в Ровно стал гол Николая Матвиенко, который забил хитрым ударом со штрафного. Защитник "горняков" не ждал свистка Александра Шандора, а сразу пробил, чем застал соперников врасплох. Несмотря на это, команда Сергея Лавриненко во втором тайме забила ответный гол и отобрала очки у чемпионов Украины.

"Шандор неправильно занял позицию в момент исполнения этого штрафного удара. Он не должен был становиться перед мячом, спиной к воротам, не контролируя, что там в штрафной делается. Его поднятая вверх рука со свистком наталкивает на вывод, что в этом эпизоде должен был быть удар по свистку, но Матвиенко пробил без него.

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Судья не должен поднимать руку просто так. Когда поднял руку – это жест, который означает, что будем по свистку пробивать. Он просто не продумал этот момент.

Но и Верес не пытался поставить стенку. Фактически, удар по свистку применяется для того, чтобы отвести игроков обороны на 9 метров от мяча, чтобы атакующая команда нанесла удар. Тренер всегда на установке называет футболиста, который должен стоять перед мячом и не дать сопернику быстро разыграть штрафной, а там судья тебя уже отодвинет по ситуации. А тут я не видел такого шага со стороны игроков Вереса, их поведение было пассивным.

Методически Шандор поступил неправильно, нарушил рекомендации. Ибо есть жесты, которые не нужно комментировать. Этот жест – рука вверх, следовательно, должен быть удар по свистку. Это негласные правила, потому что в правилах футбола так не написано. Фактически это методические рекомендации. Он встал перед мячом, поднял руку со свистком вверх, а что дальше?

В УПЛ очень мало игроков используют момент неожиданности, то есть пробитие со штрафного не в тот момент, пока стенку выставляют, а сделать это быстро. Тем более, что в тот момент уже был конец первого тайма, время шло. А вот игрок Шахтера сделал это и застал врасплох соперников.

Наша беда, что судьи уже привыкли, что штрафной – это стенка, 9 метров… А игроки знают, что можно быстро разыграть, и вот чтение таких моментов в игре дает арбитру возможность занять позицию в правильном месте, а не перед мячом. Матвиенко имел право так пробить, но Шандор не должен был находиться в том месте, где он находился.

Я не увидел, что здесь должен быть удар по свистку. Стенки же не было, Паст вышел из ворот непонятно куда, игрока Вереса перед мячом тоже не было. Матвиенко это понял и воспользовался. Арбитр не должен спрашивать у игроков, будут ли они бить по свистку или нет. Он сам решает в зависимости от ситуации.

Эта ситуация должна получить выводы Комитета арбитров. Послушаем, что скажут из Италии Лучано Лучи или Розетти. Мы же такие тупые, что своих специалистов нет, а пользуемся консультантами из зарубежных стран, хотя они за более чем 12 лет ничего для судейства не дали", – рассказал Ступар в комментарии Украинскому футболу.

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