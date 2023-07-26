Нежелание нападающего продлевать контракт со своим клубом поставило француза в затруднительное положение. ПСЖ пытается давить на Килиана Мбаппе, чтобы выручить хоть какие-то деньги за его трансфер. Удовлетворить капризы Катара могут их соседи – Саудовская Аравия, которая готова выложить невероятную сумму за феномена.

Семья Мбаппе готова принять астрономическое предложение из Саудовской Аравии, – источник

Согласно информации UOL, представители Аль-Хилаля вылетели в Париж и Мадрид. Во Франции они хотят встретиться с матерью нападающего Файзой Ламари, чтобы попытаться уговорить ее повлиять на сына. Саудовская Аравия готова дать Мбаппе годовой контракт с условием, что он отправится в Реал в 2024 году. В Испании саудовцы хотят объяснить свой план Флорентино Пересу

Напомним, что Аль-Хиляль предлагает Мбаппе фантастическое соглашение, которое сделает его самым высокооплачиваемым игроком мира. Саудовская Аравия готова заплатить ПСЖ 300 млн евро за футболиста, а также дать Килиану зарплату в размере 700 миллионов.

Французский нападающий никакого решения не принял. Он до сих пор придерживается плана остаться в Париже на один сезон.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?