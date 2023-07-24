Аль-Хиляль сделал запрос ПСЖ относительно трансфера Мбаппе, сообщает Фабрицио Романо.

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Сауды готовы заплатить сумасшедшие 300 млн евро, что сделает Килиана самым дорогим игроком в истории – предыдущий рекорд принадлежит его одноклубнику Неймару (222 млн евро). С игроком переговоры не проводили.

Напомним, что Мбаппе сейчас конфликтует со своим клубом. ПСЖ не принял его решение не продлевать контракт, поэтому по крайней мере хочет заставить Мбаппе уйти уже этим летом, чтобы получить компенсацию. Килиана даже не взяли в командное предсезонное турне.

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