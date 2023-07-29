Руководство мадридского Реала готово изрядно потратиться, чтобы Килиан Мбаппе оказался на Сантьяго Бернабеу еще летом 2023 года.

Как известно, контракт Килиана Мбаппе с ПСЖ истекает летом следующего года. Форвард не собирается продлевать соглашение, поэтому получил ультиматум от руководства клуба – либо новый контракт, либо трансфер.

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По информации ряда СМИ, Мбаппе уже якобы согласовал переход в Реал летом 2024 года на правах свободного агента. Впрочем, мадридский клуб не прочь ускорить переход чемпиона мира-2018 и получить форварда уже этим летом.

Реал определил максимальную сумму, которую готов заплатить за 24-летнего Килиана Мбаппе. Максимум, на который может рассчитывать ПСЖ, составляет 230 миллионов евро. Об этом сообщил журналист Radio Marca Рамон Альварес де Мон в Twitter.

По его словам, парижский клуб уже знает о планах Реала, но переговоров между клубами на данный момент нет. Мбаппе и дальше тренируется отдельно от основной команды ПСЖ – недавно нападающего сборной Франции отстранили и не взяли в предсезонное турне. После этого интерес к Килиану начали проявлять клубы из Саудовской Аравии, но француза такой вариант пока не интересует.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Столичный клуб заплатил Монако 180 миллионов евро – вторая самая дорогая сделка в истории футбола. В футболке парижан нападающий сыграл 260 матчей, забил 212 голов и отдал 98 ассистов.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?