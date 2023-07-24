Домашним стадионом Металлиста 1925 в новом сезоне будет арена Левого берега, сообщает официальный сайт "желто-синих".

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Оба клуба подписали договор о сотрудничестве на полгода. После чего, в зависимости от обстоятельств, харьковчане будут решать, где дальше проводить свои поединки.

Напомним, Металлист 1925 из-за невозможности тренироваться и играть в родном Харькове уже второй год базируется в селе Счастливое, что под Киевом. В прошлом сезоне он проводил домашние матчи на НСК Олимпийский и стадионе Колос в Ковалевке.

К слову, на новой арене команда Эдмара дебютирует в субботу, 29 июня, матчем с действующим чемпионом УПЛ Шахтером.

Интересно, что на стадионе будет выступать сразу две команды – Левый берег после пропуска прошлого сезона сыграет в группе Б Первой лиги.

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