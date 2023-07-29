Шахтер снова начинает сезон с тревожными ощущениями. Год назад "горняки" потеряли большинство легионеров и тренера – пришлось экстренно собирать команду и подписывать коуча, у которого из опыта были только Карпаты, провал в Загребе и хорошая работа в СК Днепр-1. Ныне же дончане стартуют с сомнительным кадровым усилением и еще более неоднозначным тренером.

Шахтар зазнав серйозної втрати напередодні старту в УПЛ

Патрик ван Леувен впечатлил в Заре, добыв бронзовые медали УПЛ, до последнего претендуя на ЛЧ и чемпионство. Луганчане регулярно били топов и демонстрировали эффектный футбол, с чрезвычайно эффективным прессингом и осмысленной игрой от контратак. При нидерландском коуче расцвели Русин, Бражко, Герреро, Батагов и Данченко – то есть, и молодые игроки, и легионеры, и будто бы списанные в прошлом.

Новый сезон Патрик ван Леувен начнет в статусе главного тренера Шахтера. С одной стороны, подписание логичное – он был лучшим специалистом на украинском рынке, а к тому же знаком с клубом. В конце "нулевых" Патрик работал директором донецкой академии. Впрочем, экс-наставник Зари явно был не в приоритете "горняков", а отставка Йовичевича после чемпионства создала для его преемника неприятный фон.

У ван Леувена нет большого тренерского опыта. До Шахтера он работал только с Маккаби и Зарей. Впрочем, больше всего вопросов вызывает его стиль роботы с луганчанами – это была игра от контратак, причем команда не чуралась прагматичной работы в низком блоке с лонгболами на фланги. Очевидно, что в Шахтере играть так придется только в ЛЧ, однако и в этом плане все тревожно.

Спарринги в Нидерландах поразили неприятными результатами. Сначала были 3:3 с Утрехтом, далее произошли 0:5 от АЕКа и 0:3 от Аякса, а завершились сборы победой над Утрехтом (4:2). Делать далеко идущие выводы по этим матчам не следует – там играли не совсем основные составы и было много экспериментов, однако невозможность действовать в центре без Степаненко была заметна. Кроме того, не хватало сильного левого фулбека.

Между тем, команда получила довольно неоднозначное усиление. На позицию левого защитника приобрели 21-летнего Педриньо, у которого за плечами всего 22 матча в Бразилии (большинство – в чемпионате штата). На левый фланг атаки взяли 18-летнего Невертона из молодежки Сан-Паулу и 18-летнего француза Дабо (был в системе Пармы), а в конкуренцию Степаненко подписали 19-летнего эквадорца Кастильо из ЛДУ Кито.

Возраст и опыт футболистов говорят сами за себя. Педриньо при этом стал фигурантом громкого скандала, рискуя попасть за решетку в Бразилии.

Новичок Шахтера и легионер Динамо могут сесть на 6 лет – против них выдвинуты серьезные обвинения

При этом Шахтер не стал выкупать Михайличенко, а Джурасек ушел свободным агентом. А еще клуб может продать Трубина. Хватит ли класса и ресурсов дончанам для защиты чемпионства? Это – одна из главных интриг сезона.

В первом туре УПЛ "горняки" получили "сладкую булочку". Металлист 1925 избежал вылета только в последнем туре предыдущего сезона, а в нынешнем получил скромное усиление. Скромное, но перспективное.

Новичками харьковчан стали опорник Юсов, форвард Сидоров и вингер Ари Моура. Первый был игроком ротации в Черноморце, забив аж 4 гола, а второй круто проявил себя в запорожском Металлурге (11+3 в 22 матчах) – за Алексея заплатили не менее 100 тысяч долларов. В тактическом плане это очень перспективный футболист.

Главным же достижением "желто-синих" стало отсутствие критически важных потерь. Для УПЛ это очень круто. Команду покинули только Шершень, Пономарь, М. Коваленко и Юрий Потимков – вряд ли эти фамилии о чем-то вам говорят, да и перешли они в клубы ПФЛ. Посмотрим, хватит ли такого подхода для выживания в элите.

Кадровая ситуация

Травмированы: Степаненко, Петряк, Швед, Судаков

Дисквалифицированы: Габелок – Ракицкий, Корниенко, Назарина, Трубин

Ориентировочные составы на матч Металлист 1925 – Шахтер

Металлист 1925: Мозиль – Жичиков, Курило, Безуглый, И. Коваленко – Мартынюк, Юсов, Д. Кравченко – Русин, Чирук, Ременюк

Шахтер: Ризнык – Гочолейшвили, Бондарь, Матвиенко, Педриньо – Бондаренко, Очеретько – Кащук, Крыськив, Зубков – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Предыдущий сезон также начинался матчем с Металлистом 1925, шокировав нулевой ничьей. Правда, тогдашняя харьковская команда была несколько иной, и возглавлял ее Валерий Кривенцов. Весной же "желто-синих" порвали со счетом 7:0. Такого разгрома мы сегодня не ожидаем, но за лето Металлист 1925 не стал значительно сильнее.

Ставим на победу Шахтера, но просто дончанам не будет. Сказывается отсутствие ряда лидеров, среди которых наиболее важны были Ракицкий (он сильно помогал в деле раскрытия "автобусов"), Степаненко (Тарас создает баланс) и Судаков (создает всё). Разгрома не случится.

Рух – Заря: анонс матча УПЛ