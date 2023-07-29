На Шахтер в первом матче с новым тренером было очень интересно посмотреть, ведь сборы в Нидерландах оказались очень неоднозначными – "горняков" громили Аякс и АЕК, с АЗ Алкмааром было 3:3, и только Утрехт забил дончанам меньше двух голов. Вопросы возникали и по трансферам, ведь клуб подписывал совсем молодых ноунеймов из Бразилии и Эквадора.

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Впрочем, ни один новичок не попал в стартовый состав. И это при том, что Шахтер подходил к встрече с Металлистом с колоссальными потерями. Из-за дисквалификации не могли сыграть Ракицкий, Корниенко, Назарина и Трубин; Степаненко и Конопля не успели восстановиться от повреждения, Швед и Петряк тоже в лазарете – а Судакову накануне игры вырезали аппендицит.

Как следствие, состав Шахтера на матч против Металлиста 1925 получил такой вид.

Тем не менее, на атакующей игре Шахтера эти проблемы особо не сказались. Дончане доминировали в течение всего первого тайма и на старте второго – до 55-й минуты "горняки" вели по ударам со счетом 10:3 (6:2 в створ). Особенно активным был Зубков, который за 20 стартовых минут трижды пробивал по воротам (дважды из пределов штрафной). Мозиль справился со всеми выстрелами.

В конце концов, на 31-й минуте "оранжево-черные" конвертировали свое преимущество в гол. Забили очень просто – Кащук выполнил подачу с углового на дальнюю штангу, а Матвиенко без сопротивления замкнул головой. 1:0 Казалось, что разгром не за горами.

Впрочем, в завершающей трети первого тайма Шахтер ничего интересного не создал. Вспомнить можно только беличьих навесов и падение Траоре после проникающего паса в штрафную – но пенальти там не было. Лассина просто не попал по мячу из опасной позиции.

А Металлист 1925 вполне мог сравнять счет, пользуясь грубыми ошибками защитников. Еще на 25-й минуте Курило дали спокойно замкнуть подачу с углового – центрбек пробивал под перекладину, но Ризнык выручил. На 42-й же Матвиенко отпустил от себя мяч, вследствие чего его выборол Кравчук – а дальше произошел отскок и выстрел Юсова. Над воротами!

В конце концов, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе дончан. Это давало Металлисту 1925 надежду над сенсацией, однако уже через минуту после возобновления игры "желто-синие" пропустили во второй раз. Кащук отдал пас с левого фланга на Крыськива, тот пяткой перевел в штрафную на Траоре, а Лассина развернулся и расстрелял ворота – 0:2!

На 54-й минуте Сикан мог и до разгрома дело довести, мощно пробив с дистанции, но Мозиль парировал. А после этого случился гол Металлиста 1925! Бычек на дальнем углу вратарской принял навес с левого фланга, после чего сбросил мяч Юсову – новичок харьковчан же забил в пустые. 1:2!

Тем не менее, забить на кураже второй раз подопечным Эдмара не удалось. Игра выровнялась минут на 10, но к концу второго тайма Металлист 1925 огрызнулся только выстрелом Ари мимо девятки.

Шахтер оправился и начал создавать острые моменты. И снова главным героем стал Зубков – с 68-й по 74-ю минуты вингер нанес три опасных выстрела, дважды заставив Мозиля парировать. На 78-й же он принял перевод с левого фланга и отдал проникающую передачу на правый край штрафной. Крыськив пробил в ближний угол, но не попал в створ.

На тот момент Патрик ван Леувен уже выпустил новичка Невертона. Именно он переводил мяч Зубкову в моменте Крыськива. Также у него был заблокирован удар и выстрел над воротами. На 79-й же минуте Педринью вышел вместо Крыськива, но он запомнился только слабым лонгшотом. В самом эндшпиле встречи на поле появился и опорник Кастильо, который заменил Сикана.

Но лучшим все равно был Зубков, который на 86-й минуте сместился с правого фланга и попытался закрутить мяч в дальнюю девятку. Получилось слишком высоко. Впрочем, не этот эпизод стал последним в матче – игра завершилась значительно печальнее. Бондарь в компенсированное время столкнулся с Юсовым и получил тяжелое повреждение, даже не сумев самостоятельно покинуть поле. Его вывезли на электромобиле.

Финальный свисток зафиксировал победу Шахтера со счетом 2:1.

Шахтер может отказаться от чемпиона мира, который стал открытием сезона за рубежом – что скажет ван Леувен?