Металлист 1925 года принимает Шахтер в рамках 1-го тура УПЛ 2023/24. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Металлист 1925 – Шахтер начнется в 17.00 по киевскому времени. Второй год подряд эти команды открывают сезон поединком между собой. В прошлом году все завершилось "сухой" ничьей.

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Вживую игру Металлист 1925 – Шахтер можно посмотреть на медиа-сервисах SetantaSport и MEGOGO. Текстовую онлайн-трансляцию матча проведет "Футбол 24" Также матч покажут Киевстар ТВ, VoliaTV, OmegaTV.

Металлист 1925 – Шахтер: стартовые составы команд:

Металлист 1925: Мозиль – Жичиков, Ткачук, Курило, Безуглый, Вечиберадзе, Русин Р., Кравченко, Бычек, Юсов, Сидоров

Шахтер: Ризнык – Гочолейшвили, Бондарь, Матвиенко, Топалов – Кащук, Бондаренко, Крыськив, Зубков – Траоре, Сикан