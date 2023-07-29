Шахтер не без проблем одолел Металлист 1925 в первом туре УПЛ 2023/24. Смотрите на "Футбол 24" видео голов и обзор поединка.

Патрик ван Леувен выиграл свой дебютный официальный матч в должности главного тренера Шахтера. Счет в первом тайме открыл Николай Матвиенко, который головой замкнул навес Кащука с углового. На старте второй половины Лассина Траоре удвоил преимущество действующего чемпиона.

Шахтер победил Металлист 1925 – ван Леувен дебютировал во главе "горняков" в УПЛ, Бондарь покинул поле на электрокаре

Металлист 1925 ответил голом Юсова, который буквально занес мяч в ворота Дмитрия Ризныка. Впрочем, больше подопечные Эдмара забить не смогли. А на последних минутах игры Шахтер постигла неприятность – Валерий Бондарь неудачно упал на газон, повредив плечо. Защитника "горняков" увезли с поля, но несколько минут численного преимущества харьковской команде не помогли. 1:2 – ван Леувен стартовал с победы.

Во втором туре УПЛ Шахтер сыграет с Вересом. Металлист 1925 будет противостоять Александрии.